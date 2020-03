Il Consiglio di Stato ha deciso di stanziare un credito quadro di 14 milioni di franchi per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi Legge sulla perequazione finanziaria. Questo aiuto, precisa l’Esecutivo cantonale nel relativo Messaggio, licenziato lo scorso 13 marzo, «serve prioritariamente per rendere finanziariamente sopportabili investimenti qualificabili come necessarie e/o obbligatori, ovvero quelli destinati ad infrastrutture di base». Infatti, «oltre l’80% dei contributi è in effetti destinato ad infrastrutture di base, settori dove evidentemente i comuni hanno ancora necessità importanti».

Complessivamente dal 2003 sono quindi stati promessi aiuti per 73,5 milioni di franchi, di cui 56 per casi ordinari e 17,5 per progetti aggregativi. L’importo maggiore è stato promesso nei primi 9 anni (senza credito quadro), per un totale di 48,4 milioni. A carico del credito quadro 2012-2015 sono stati promessi 18,3 mio mentre nel periodo del credito quadro 2016-2019 solo 6,9 mio. In relazione all’evoluzione riscontrata, ovvero la diminuzione marcata degli aiuti erogati, il Governo spiega che «le motivazioni allora addotte possono senz’altro essere riprese, in particolare l’impatto delle aggregazioni avvenute in passato ed il potenziamento intervenuto nel 2010 del contributo di localizzazione geografica». Tuttavia, «se da una parte va preso atto della netta riduzione constatata nel quadriennio appena concluso (6,9 mio a fronte dei 18,3 del quadriennio precedente), siamo dell’avviso che sia presto per ritenere questo ultimo risultato come definitivamente strutturale».