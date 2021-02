Diverse le modifiche approvate. Quella più rilevante riguarda però l’introduzione del criterio d’urgenza per questo tipo di atto parlamentare. In sostanza, secondo quanto deciso oggi dal Parlamento, in futuro toccherà all’Ufficio presidenziale (UP) del Gran Consiglio decidere se l’interpellanza è ritenuta urgente o meno. Quelle non urgenti verranno trasformate d’ufficio in interrogazioni, a cui quindi il Governo darà risposta in forma scritta.