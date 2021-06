Il credito complessivo di 5,6 milioni di franchi, quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, è suddiviso in due parti: per le prime due stagioni si conferma l’attuale chiave di riparto, mentre per le stagioni 2023/24 – 2024/25 è prevista la definizione di una nuova chiave di riparto.

La definizione della nuova chiave di riparto, che coinvolgerà da subito tutti i rappresentanti degli impianti, dovrà tener conto di molteplici elementi. Tra questi rientrano in particolare aspetti tecnici relativi agli impianti e alle piste (numero impianti, tipologia, vetustà, chilometri di pista, primi passaggi ecc.) come pure aspetti più contabili, considerando anche le sinergie legate ai progetti di collaborazioni interaziendali, sia sul fronte della gestione centralizzata e condivisa del marketing e della vendita nonché su quello della manutenzione.

Il messaggio è stato l’occasione anche per fare il punto della situazione per quanto riguarda i progetti promossi dalle diverse stazioni per concretizzare la strategia avallata nel 2017, in particolare i progetti di posizionamento, destagionalizzazione, collaborazioni interaziendali e messa in rete delle singole stazioni (contestualizzati tra l’altro all’interno della strategia dei masterplan regionali). I gestori degli impianti, con il supporto finanziario del Cantone, hanno in questo senso sviluppato diverse iniziative.