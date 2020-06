«Un giorno vegetariano nelle mense scolastiche»

Alternative vegetariane e vegan nei menu delle mense scolastiche, un giorno a settimana interamente senza carne, né pesce, la preferenza per prodotti biologici locali e un’azione di sensibilizzazione sulla sostenibilità alimentare dedicata agli alunni. Queste, a grandi linee, le proposte contenute in una mozione dei Verdi rivolta al Consiglio di Stato, riguardante l’impatto delle scelte alimentari sulle mense scolastiche. Firmatari del documento sono Cristina Gardenghi, Marco Noi, Claudia Crivelli-Barella, Andrea Stephani, Samantha Bourgoin e Nicola Schönenberger.

L’atto parlamentare è introdotto da una riflessione sulla produzione di alimenti, che necessita di spazio, ingenti quantità di acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari ed energia (soprattutto fossile) per sostenere i processi meccanizzati e le coltivazioni in serra. «Ci sono poi gli impatti derivanti dalla trasformazione, l’imballaggio, la vendita e dalla conservazione delle derrate alimentari, legati soprattutto alle cospicue quantità di energia che queste attività richiedono. Anche il trasporto gioca una parte importante», scrivono i firmatari della mozione, notando come la produzione di alimenti di origine animale sia quella con il maggior impatto ambientale.

I Verdi evidenziano anche che «un’alimentazione equilibrata, basata su una maggiore quantità di alimenti locali e vegetali, provenienti da un’agricoltura adattata alle condizioni stagionali, rispettosa dell’ambiente e della biodiversità, può contribuire a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari». Il carico ambientale, aggiungono, potrebbe essere ulteriormente ridotto prevenendo gli sprechi. «Ancora oggi infatti un terzo del cibo è buttato prima di giungere sul piatto».

Il ruolo delle mense scolastiche

«L’Ente Pubblico gioca un ruolo chiave nella riduzione dell’impronta ambientale associata all’alimentazione», scrivono i mozionanti. «Esso può (e dovrebbe) supportare una produzione agricola locale e sostenibile, adoperarsi per fornire un’adeguata informazione alle cittadine e ai cittadini, attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi educativi, e infine dare il buon esempio offrendo, nei servizi di refezione statali, menù sani e a basso impatto ambientale».

Entra così in gioco la gestione dei ristoranti scolastici cantonali, strutture che «oltre ad avere un impatto non insignificante in termini di pasti offerti (sono presenti in 23 sedi scolastiche e vi fanno capo sia studentesse e studenti ma anche funzionari statali), rappresentano luoghi privilegiati di formazione ed educazione rispetto alle proprie scelte alimentari».

Le richieste dei Verdi

Per questi motivi i Verdi chiedono al Consiglio di Stato di assicurare che in tutti i ristoranti scolastici di scuola media sia sempre garantita un’alternativa vegetariana/vegana al piatto principale (unico piatto servito secondo quanto descritto Direttive della refezione scolastica per i ristoranti scolastici degli istituti scolastici cantonali (DRR)). Inoltre si domanda di limitare l’offerta di carne e pesce a soli due giorni alla settimana e prevedere un giorno alla settimana con un menù privo di derivati animali nelle mense cantonali di scuola media.

La mozione propone di introdurre nei ristoranti scolastici delle scuole post-obbligatorie un giorno a settimana totalmente senza carne né pesce, di istituire un sistema di denominazione che permetta di evidenziare il menù più ecologico tra quelli offerti (eco-menù) secondo un calcolo che tenga conto degli impatti lungo tutto il ciclo di vita (metodo “analisi del ciclo di vita”, LCA), di integrare in maggior proporzione prodotti biologici locali nei menù delle mense scolastiche cantonali, agevolandone l’accessibilità anche tramite l’allocazione di più mezzi finanziari cantonali per il sovvenzionamento dei prodotti o dei pasti.

I Verdi chiedono ancora al Governo di istituire una campagna di sensibilizzazione nelle mense scolastiche delle scuole post-obbligatorie sulla provenienza, le condizioni di produzione e sull’impatto ambientale dei prodotti serviti, attraverso pannelli informativi; di prevedere nelle scuole medie momenti formativi obbligatori sull’impatto ambientale delle proprie scelte alimentari da inserire in maniera trasversale nel programma di varie discipline che si prestano a discutere di tali temi (scienze, geografia, educazione alimentare...) ma anche in occasione di giornate progetto o attività interdisciplinari; di prevedere che gli avanzi giornalieri delle mense scolastiche cantonali vengano distribuiti sotto forma gratuita o a prezzo ridotto tra gli studenti e i funzionari a fine giornata, come già avviene in alcune realtà universitarie (Friborgo, Zurigo). In questo modo si andrebbero a diminuire gli sprechi distribuendo cibo edibile.

