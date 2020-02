Non un divieto assoluto come chiesto dalla relativa mozione, ma un giro di vite e regole più omogenee sul territorio per l’utilizzo degli smartphone a scuola. È quanto ha deciso la Commissione formazione e cultura sottoscrivendo all’unanimità (dovrebbero essere solo un paio le firme con riserva) il rapporto unico del deputato liberale radicale Alessandro Speziali. Nel rapporto, ci spiega lo stesso Speziali, sono presenti essenzialmente tre novità: «Lo smartphone a scuola dovrà essere completamente spento; non potrà essere utilizzato durante la ricreazione; e infine saranno coinvolte maggiormente le famiglie poiché, nel caso in cui un allievo dovesse non rispettare le regole, la famiglia verrà informata».

Più severi

Rispetto alle direttive emanate dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) nel 2018, la Commissione ha quindi optato per una proposta con regole un po’ più severe. Il DECS aveva infatti deciso che il telefonino, nel perimetro dell’istituto scolastico, doveva essere spento oppure in modalità aereo. Quest’ultima possibilità viene invece stralciata dalla proposta commissionale su cui presto si chinerà anche il Parlamento.

Inoltre, come detto, rispetto alle direttive del DECS la commissione propone che gli smartphone siano spenti anche a ricreazione. Come ci spiega il relatore «l’obiettivo di questa misura è di garantire maggiori e migliori relazioni sociali tra i ragazzi durante la pausa».

Infine nel rapporto viene messo l’accento sull’importanza di coinvolgere la famiglie. «Abbiamo sempre detto che le famiglie sono il luogo privilegiato per sensibilizzare e educare i propri figli, anche per la questione smartphone». E in questo senso, precisa Speziali, «nel rapporto chiediamo che i genitori vengano informati preventivamente nel caso in cui l’utilizzo dello smartphone sia consentito dall’istituto durante le uscite didattiche. Inoltre, la commissione propone che i genitori siano informati anche nel caso in cui l’allievo non rispetti le regole. Così facendo si potrà discutere direttamente in famiglia la problematica».

Ma sull’eventuale castigo da parte dell’istituto in caso di non rispetto delle regole, precisa Speziali, «non abbiamo nemmeno voluto entrare nel merito. Gli istituti devono essere liberi di decidere quale sia la risposta migliore. Anche perché le scuole non sono tutte uguali e non avrebbe senso imporre lo stesso castigo per tutte».

Detto dei divieti inaspriti, Speziali precisa però che «le eccezioni, per motivi giustificati, saranno sempre permesse a discrezione degli istituti».

