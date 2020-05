Un ordine del giorno fitto, fittissimo, composto da ben 27 temi, ma non solo. La prossima sessione di Gran Consiglio, prevista dal 24 al 27 maggio, si preannuncia decisamente impegnativa e ricca, tanto che i deputati dovranno mettere in conto la possibilità di restare in aula per proseguire i lavori in notturna.

Il tema più importante è indubbiamente quello della pandemia di coronavirus e di tutti i suoi risvolti: dagli aiuti economici alle idee di rilancio del Paese, passando per i decessi in casa anziani e le immancabili domande sull’agire del Governo. Vista l’eccezionalità della situazione, ci spiega il presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella (PPD), «la giornata di lunedì sarà interamente dedicata alla COVID-19». I lavori parlamentari verranno diretti dallo stesso Franscella e l’avvicendamento con Daniele Caverzasio (Lega) avverrà martedì pomeriggio. Il secondo vicepresidente sarà un socialista, ma il nome non è ancora stato comunicato.

«Nel corso della prima mezza giornata il Governo, accompagnato dal medico cantonale Giorgio Merlani e dal comandante dello Stato maggiore cantonale di condotta Matteo Cocchi, informerà il plenum. Ma prima ancora ci sarà un momento particolare di raccoglimento in ricordo di chi ha perso la vita a causa della pandemia». Successivamente i deputati potranno discutere del tema di giornata nel corso di un dibattito libero alla presenza del Consiglio di Stato in corpore. Al termine di questa seconda fase si passerà alle risposte alla trentina di interpellanze incentrate sul coronavirus. E non è neppure escluso che qualche atto parlamentare possa giungere anche nei prossimi giorni.

Insomma, dopo quasi due mesi di stop il anche il Parlamento cantonale torna in servizio. Come avvenuto anche per le Camere federali, la sessione si terrà lontano dalla sede abituale. I lavori, come noto, si terranno al Palazzo dei Congressi di Lugano. «È importante per il Paese che il Gran Consiglio, in un momento così delicato possa tornare a trattare messaggi importanti anche per il rilancio del cantone», spiega il presidente del Legislativo.

A partire dalla giornata di martedì, dopo la votazione per il cambio di presidenza, si passerà alle risposte dei restanti atti parlamentari, una quindicina, e a trattare dossier chiave come il credito da 461,4 milioni per il trasporto pubblico, la riforma sociale, la Legge per l’innovazione economica e il credito per il Film Festival di Locarno. Verranno affrontati anche l’iniziativa cantonale presentata da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò (PPD) a favore di un prolungamento della protezione dalla disdetta al termine del congedo maternità, il Progetto «Obiettivo 95%», che prevede l’introduzione dell’obbligo formativo fino alla maggiore età, e la mozione di Piero Marchesi (UDC) concernente l’introduzione di una tassa per i “fungiatt” stranieri», tema che era stata rimandata nel corso dell’ultima sessione.

