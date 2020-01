La volata finale verso il voto federale del prossimo 9 febbraio è lanciata. Proprio ieri, al cinema LUX di Massagno, il comitato ticinese favorevole all’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» ha espresso i motivi per sostenere il testo in votazione che, ricordiamo, vuole promuovere la costruzione di alloggi di utilità pubblica. Il presidente della sezione ticinese dell’Associazione svizzera degli inquilini Adriano Venuti ha innanzitutto evidenziato che l’iniziativa persegue questo scopo perché «gli alloggi di utilità pubblica dimostrano di avere affitti più bassi di circa il 20% poiché i committenti che li costruiscono non vogliono fare utili». In questo senso ha poi sottolineato che l’iniziativa «potrà fare da calmiere per un mercato dove la speculazione è sempre più presente e dove malgrado vi siano sempre più appartamenti vuoti, i prezzi continuano a salire». Dal canto suo Xavier Daniel, segretario cantonale dell’OCST, ha ricordato che «il continuo aumento delle pigioni mette in difficoltà sempre più ticinesi, erodendo il loro potere d’acquisto. La speculazione in atto va a scapito delle fasce della popolazione più deboli». Il presidente del PS Igor Righini ha definito l’iniziativa «un primo passo importante nella giusta direzione per permettere alle persone che non hanno una grande disponibilità finanziaria di accedere ad alloggi di qualità, e quindi anche a una vita dignitosa». Il consigliere comunale comunista Edoardo Cappelletti ha invece evidenziato l’importanza dell’iniziativa «per contrastare l’attuale tendenza speculativa del marcato». La co-cordinatrice dei Verdi Samantha Bourgoin ha invece sottolineato che, al contrario di quanto sostengono coloro che si oppongono al testo, questa iniziativa «non andrà a pesare sui cittadini e sulla collettività». Al contrario, secondo Bourgoin «molte più persone non dovranno più fare capo agli aiuti sociali per pagare l’affitto. L’iniziativa - ha sottolineato - non chiede nessun sussidio». Infine la granconsigliera PPD Maddalena Ermotti Lepori ha spiegato l’importanza dell’iniziativa anche «per il ceto medio e per le famiglie, che sempre più fanno fatica a permettersi un appartamento abbastanza grande».