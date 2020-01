L’estensione degli articoli penali contro la discriminazione razziale anche all’orientamento sessuale, in votazione a livello federale il prossimo 9 febbraio, inizia a far discutere anche nel nostro cantone. Proprio oggi si è presentato a Bellinzona il comitato favorevole alla modifica di legge che vuole modificare il codice penale e il codice penale militare per proteggere le persone gay, lesbiche e bisessuali dalle discriminazioni. Secondo i promotori della campagna a livello ticinese «è urgente che le persone LGBT siano protette da appelli all’odio e discriminazioni». Tuttavia, anche in Ticino c’è chi teme che questa estensione del codice penale possa portare a una limitazione della libertà d’espressione.

Una norma da ampliare

Laura Riget, coordinatrice della campagna «Combatti l’odio» per la Svizzera italiana, il granconsigliere PPD Giorgio Fonio, Joana Bienert del coordinamento dell’associazione Imbarco Immediato e la portavoce di Amnesty International Svizzera italiana Sarah Rusconi, hanno spiegato in conferenza stampa le ragioni del loro voto favorevole. Riget ha innanzitutto sottolineato che «la modifica di legge è un ampliamento di una norma già esistente, l’articolo 261 bis del codice penale, che attualmente vieta le discriminazioni basate sulla razza, sulla religione o sull’etnia. L’obiettivo è di aggiungere anche l’orientamento sessuale». E riguardo a chi teme una limitazione della libertà d’espressione, Riget ha affermato che «non viviamo in uno Stato di censura dove non ci si può esprimere criticamente su una questione. Saranno comunque ancora permesse opinioni critiche o contrarie». Tuttavia, ha sottolineato la granconsigliera socialista, «non sarà più permessa l’incitazione pubblica all’odio. Perché l’odio non è un’opinione».

C’è chi dice no

Ma, come detto, è proprio la questione della libertà di espressione che ha spinto i contrari alla modifica di legge a sostenere il «no» all’estensione del codice penale. Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, da noi contattato spiega che questa modifica «è un tentativo di estendere a macchia d’olio l’articolo 261 bis a tutte le minoranze. Un’estensione che magari nasce con buone intenzioni, ma che in realtà porta con sé dinamiche censorie e che limiteranno la libertà d’espressione». Secondo il leghista «il rischio è di spostare l’asticella sempre più in là in base alle mode del momento». Anche perché, aggiunge Quadri, «allora bisognerebbe includere tutte le minoranze. L’articolo non sarebbe mai completo».

Tra i contrari in Ticino c’è anche il granconsigliere UDC-UDF Edo Pellegrini, che dal canto suo ha evidenziato che «estendere il codice penale non è la soluzione giusta contro l’omofobia: loro stessi vogliono essere trattati come gli altri, e quindi non ha senso introdurre una legge ad hoc per proteggerli. Ma soprattutto temiamo una limitazione della libertà d’espressione che trovo non necessaria, se non pericolosa».

Agire alla radice del problema

Tornando invece alla conferenza stampa del comitato favorevole, Joana Bienert ha sottolineato l’importanza di questa modifica legislativa per «agire alla radice del problema: un’occhiata sui giornali degli ultimi mesi è sufficiente per vedere che lesbiche, gay e bisessuali sono ancora esposti a discriminazioni, aprendo così la porta alla violenza». Dal canto suo Giorgio Fonio ha evidenziato che «ognuno, pur con le proprie sensibilità e con le proprie idee, ha l’obbligo e il dovere di esprimersi sempre nel rispetto degli altri. Offendere, denigrare, umiliare e insultare qualcuno solamente perché nutre affetto per un’altra persona del suo sesso merita una condanna ferma da parte di una società avanzata come la nostra».

Per Sarah Rusconi di Amnesty International questa modifica di legge è anche una questione di diritti umani: «Contrariamente a quanto sostengono i contrari, questa modifica non è una limitazione della libertà d’espressione. Si vuole semplicemente garantire che le persone LGBT abbiano la stessa protezione giuridica delle persone, ad esempio, di fede ebraica o con un passato migratorio. Anche i diritti LGBT sono diritti umani».

Svizzeri alle urne il 9 febbraio

Oggi il diritto penale svizzero protegge contro le discriminazioni legate alla razza, alla religione e all’etnia. La modifica del Codice penale (e di quello militare) votata dal Parlamento e contro la quale è stato lanciato il referendum, vuole rafforzare la legge antirazzismo per impedire che, oltre alla razza, alla religione o all’etnia, una persona possa essere discriminata a causa del suo orientamento sessuale.

