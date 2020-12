È raro che un partito affidi a ricercatori indipendenti il compito di scrivere un libro sulla propria intera storia. In Ticino non era mai successo. A infrangere il tabù, in occasione del centenario, è stata l’Unione democratica di centro, che ha dato alle stampe Un secolo di storia politica - Dal Partito agrario all’UDC (1920-2020), edito dalla Fondazione Carlo Danzi e da Armando Dadò. Finita di stampare il 30 ottobre scorso, l’opera è stata voluta da Giovanni Maria Staffieri, già deputato in Gran Consiglio e soprattutto uomo di cultura, con interessi per la storia locale e la numismatica. All’avvicinarsi della ricorrenza, Staffieri propose alla dirigenza dell’UDC di commissionare appunto a storici indipendenti un libro sui cent’anni dell’ex Partito agrario ticinese (il PAT) da pubblicarsi...