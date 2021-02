«Un obiettivo in comune» è lo slogan della campagna apartitica di FAFTPlus (Federazione delle associazioni femminili Ticino) per un equilibrio di genere in politica. Già presente nelle ultime elezioni cantonali e federali, è riproposta per le Comunali del 18 aprile e vuole sottolineare l’importanza del voto dato a una candidata per una maggiore presenza delle donne nei municipi e nei consigli comunali e per arricchire la politica locale con le competenze e le esperienze femminili.

«In un anno in cui si celebrano i 50 anni di diritto di voto e di eleggibilità delle donne a livello federale, parlare di equilibrio di genere in politica ha un significato particolare», sottolinea la Federazione in un comunicato. «Il 7 febbraio 2021 non si festeggia infatti solo il conseguimento di un diritto a lungo negato, ma anche il compimento pieno della democrazia, un effettivo “governo del popolo”, dove tutte le parti della popolazione sono rappresentate. A cinquant’anni di distanza, il tema delle donne e della politica è ancora al centro del dibattito, perché si parla di sottorappresentanza femminile negli organi elettivi, anche in quelli comunali. Un dato su tutti: solo 12 dei 111 comuni ticinesi sono amministrati da donne».

«Per la salute della democrazia, ma anche per una società più equa, inclusiva ed efficiente, crediamo nella condivisione tra uomini e donne dell’azione politica. Lo slogan “Un obiettivo in comune” evoca proprio una collaborazione tra cittadini e cittadine, tra uomini e donne; ma “comune” richiama anche il luogo di questa collaborazione: la politica comunale è strategica perché è lì che parte la “filiera” dell’impegno politico e comincia la carriera di chi siederà in futuro negli organi elettivi di grado superiore a quello comunale», spiega FAFTPlus. «Offrire a un maggiore numero di donne di entrare in un legislativo o in esecutivo di un Comune, darebbe loro l’opportunità di maturare quell’esperienza politica che potranno poi spendere in incarichi elettivi cantonali o federali».

«Oltre alle ragioni di rappresentanza democratica e di equità, le donne in politica sono importanti perché portano sul tavolo dei consigli comunali e dei municipi competenze, capacità e punti di vista diversi.

Solo da un confronto articolato e ricco di idee nascono infatti soluzioni innovative, a cui magari non si era pensato prima, e si operano scelte più efficaci a favore di tutta la cittadinanza. Di questo buon funzionamento del processo decisionale, di questa politica più performante, abbiamo molto bisogno in questo momento di crisi pandemica per rispondere ai bisogni della popolazione e per rimettere in moto il Paese».

La campagna «Un obiettivo in comune» per le Comunali 2021 sarà virtuale. Maggiori informazioni, segnala FAFTPlus, potranno essere trovate sul sito internet di «Io voto donna!» o sulla pagina Facebook ed Instagram.

©CdT.ch - Riproduzione riservata