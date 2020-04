«Un patto generazionale per ripartire»

Per ripartire dopo la crisi legata al coronavirus serve un nuovo patto generazionale per permettere di trasformare la pandemia in un’opportunità. È quanto intendono fare i Verdi del Ticino che questa mattina - durante una conferenza stampa rigorosamente in streaming - hanno presentato un pacchetto di misure per affrontare la crisi in atto.

Nel presentare le misure, il capogruppo Nicola Schoenenberger ha innanzitutto spiegato che, malgrado quella del coronavirus sia «una tragedia umana», allo stesso tempo sarebbe «irresponsabile non cercare di coglierne anche le opportunità». «Tutti, ad esempio, ci siamo resi conto della migliore qualità dell’aria in questi giorni. Ma ce ne ricorderemo anche dopo questa crisi?». In questo senso il capogruppo ha sottolineato che «quella del coronavirus è una crisi temporanea, mentre le minacce ambientali ci accompagneranno per i decenni a venire». E visto che le risposte che si daranno nei prossimi mesi per affrontare la crisi «plasmeranno la politica climatica nei decenni a venire», gli ecologisti hanno voluto evidenziare l’importanza di dare un impronta sostenibile a queste risposte. «I principi che ci hanno guidato - ha rimarcato Schoenenberger - sono: maggiore sostegno all’economia locale, dare un sostegno economico alla popolazione tutta e in particolare alle fasce maggiormente toccate dalla crisi e infine garantire maggiori investimenti pubblici per una sostenibilità ambientale e sociale».

L’impatto emotivo

La prima misura presentata dal deputato Marco Noi è un’interrogazione che chiede si intende supportare la popolazione ad affrontare al meglio l’impatto e il carico emotivo che questa crisi sta avendo sulla società. In particolare si chiede di fare ciò per la fasce della popolazione più toccate da questa crisi: il personale sanitario, le famiglie, gli anziani. Infine gli ecologisti chiedono lumi riguardo alla possibilità di istituire una giornata di lutto cantonale per affrontare l’impatto emotivo della crisi come collettività.

Aiutare gli ultimi

La seconda misura presentata da Giulia Petralli è una mozione che riguarda gli aiuti economici per la fasce meno abbienti della popolazione. «Come Verdi - ha spiegato Petralli - riconosciamo con positività le misure messe in atto dalla Confederazione e dal Cantone. Ma sappiamo anche che ci sono categorie di lavoratori e lavoratrici che sono rimaste escluse. Ma per fare fronte alla crisi è importante non lasciare indietro nessuno». La mozione chiede dunque di garantire gli aiuti economici alle categorie finora rimaste escluse, come ad esempio le collaboratrici domestiche. Viene poi chiesto di istituire un sostegno transitorio incondizionato che deve essere versato indistintamente a tutta la popolazione fino alla fine dell’anno. Nello specifico, 1000 franchi al mese per ogni maggiorenne residente permanentemente nel Cantone e 500 franchi mensili per ogni minorenne residente nel cantone da versare ai rappresentanti legali. Questo non deve essere un sostituto delle misure sociali già in atto, bensì un complemento da intendersi come aiuto alle persone e un sostegno per l’economia. Una seconda mozione presentata dai Verdi chiede di aiutare quelle persone che si trovano sul territorio ticinese ma che sono attualmente prive di qualsiasi permesso di soggiorno valido e che fanno spesso capo al lavoro nero come mezzo di sostentamento. In questo senso viene chiesto di elargire un permesso B a coloro che sono sul nostro territorio da almeno 5 anni e che hanno dimostrato di essere indipendenti economicamente. Infine viene anche chiesta un’amnistia per il lavoro nero. L’obiettivo di queste due misure è di aiutare «gli ultimi degli ultimi» che oggi non hanno diritto a un sostegno.

Più sostenibilità

Un’altra mozione, presentata dalla deputata Cristina Gardenghi, chiede poi di «orientare i mezzi economici che saranno stanziati per stimolare ripartenza verso una riconversione dell’economia che sia compatibile con i limiti del nostro pianeta». Ad esempio viene chiesto di raddoppiare i crediti già esistenti (e garantire il loro prolungamento) agli incentivi che favoriscono l’utilizzo di vetture elettriche, la mobilità dolce oppure l’efficienza energetica degli edifici.

Più locale

L’ultima mozione presentata dalla co-cordinatrice Samantha Bourgoin vuole invece «ridare forza al settore primario ticinese» e favorire il consumo di prodotti locali. In particolare viene chiesto di riaprire i mercati settimanali (trovando soluzioni per garantire la distanza sociale) e di garantire un aiuto economico ai mercanti. Infine, a questo proposito, viene chiesto di favorire la messa in rete fisica e commerciale delle filiere corte. Ovvero di mettere in rete i prodotti locali, «non come supermercato, ma come mercato locale che possa esistere sia online che nei negozietti delle città o nei punti vendita dei produttori».

Concludendo, il co-coordinatore dei Verdi Matteo Buzzi, ha rimarcato l’importanza in questo momento di trasformare l’epidemia in un’opportunità per affrontare tutte quelle grandi crisi, come quella climatica, che resta sul tavolo a prescindere dal virus. «L’auspicio conclusivo è che il Governo e il Parlamento possano prendere seriamente queste proposte, per dare respiro alle fasce dalle popolazione che più ne hanno bisogno, ma anche per dare respiro alla nostra terra».

