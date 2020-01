Non un procuratore pubblico ma quattro sostituti procuratori. Questa, in estrema sintesi, è la soluzione che sta prendendo piede in seno alla Commissione giustizia e diritti, chiamata a chinarsi sul potenziamento del Ministero pubblico. Lo scorso settembre il Governo aveva proposto l’assunzione di un procuratore aggiuntivo, mentre per i commissari la via da percorrere è quella ipotizzata da un’iniziativa parlamentare di Giorgio Galusero (PLR). Da noi contattato, il presidente della Commissione Carlo Lepori (PS) ha confermato che, allo stato attuale, sono in atto i necessari approfondimenti. «I relatori del rapporto (la popolare democratica Sabrina Gendotti e il liberale radicale Marco Bertoli) hanno già incontrato il pg Andrea Pagani e ora bisognerà capire come attuare questo potenziamento. Non basta aggiungere delle risorse umane ma bisogna definirne compiti e struttura, senza dimenticare gli aspetti finanziari». Una volta chiariti questi punti verrà interpellato il Governo. Attualmente ci sono alcune incertezze legate più che altro alle tempistiche: «Prima dell’estate verrà aperto il concorso per il rinnovo dei procuratori pubblici. Aprirne uno in un secondo momento creerebbe dei problemi. L’ideale sarebbe quindi arrivare in Gran Consiglio con un rapporto entro l’estate», spiega Lepori.