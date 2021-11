Il Servizio cantonale per le pari opportunità usufruirà di una persona in più al 50%. Dopo la deposizione nel 2019 di due mozioni e una petizione per la creazione di un Ufficio cantonale per la parità tra donna e uomo sul modello del Canton Vaud, il Gran Consiglio ha approvato con 44 voti a favore e 31 contro (5 astenuti) il rapporto della Commissione: un compromesso che esclude la creazione ex-novo di un Ufficio apposito, ma il potenziamento, in contropartita, del già presente Servizio per le pari opportunità.