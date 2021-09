Un sì ai conti del passato con lo sguardo rivolto al futuro

Tutti (o quasi) d’accordo sul Consuntivo. A differenza dello scorso anno, la Commissione gestione e finanze ha firmato un solo rapporto che approva i conti pubblici del 2020. Le cifre – ossia il disavanzo da 165,1 milioni, il capitale proprio che torna a essere negativo (-36,9 milioni) e il debito pubblico di 2,1 miliardi – erano già note e quindi l’attenzione della politica si sta già concentrando su un orizzonte più ampio. A partire dal 2021, anno che alla voce «Preventivo» stimava un rosso di 230,7 milioni, a fronte del rendiconto più fresco, il preconsuntivo aggiornato al 30 giugno, che recita «-156,1 milioni», con l’autofinanziamento che torna nelle cifre nere. Per il 2022, invece, il deficit dovrebbe essere inferiore ai 140 milioni. Un’evoluzione a prima vista positiva, ma che non deve trarre in inganno: il direttore del DFE Christian Vitta si era infatti detto preoccupato del ripetersi nel tempo di questi disavanzi. Considerato anche il Preventivo 2022, il Cantone avrà un capitale proprio negativo di oltre 300 milioni e «sarà imperativo evitare di compromettere la progettualità futura». In questo senso, la politica è chiamata a mettere sul tavolo alcuni correttivi, senza dimenticare i dossier «caldi» (e costosi) pendenti in Commissione: dal risanamento della Cassa pensioni dello Stato al nuovo polo della Giustizia presso lo stabile EFG di Lugano.

Il faccia a faccia

Non a caso, proprio ieri i partiti di Governo si sono incontrati con il Consiglio di Stato per fare il punto della situazione. Il tema più attuale è stato proprio quello delle finanze. Sul tavolo ci sono già alcune proposte: dagli sgravi fiscali agli «ottimi contribuenti» proposti dal PLR, a quelli per il ceto medio sostenuti dalla Lega, fino ai tagli alla spesa auspicati dall’UDC. Al termine dell’incontro, la stessa Lega in una nota stampa si è detta pronta a «collaborare con tutte le forze politiche per impostare il rilancio del Paese», che a suo dire dovrebbe passare almeno da tre misure: oltre ai già citati sgravi fiscali, sono proposti «incentivi per le aziende che assumono residenti» e una rivendicazione a Berna per «una migliore perequazione intercantonale». Il dibattito si preannuncia acceso e i partiti dovranno inevitabilmente trovare punti d’incontro.

Evidentemente il tema su cui ci sono più divergenze è quello dei conti pubblici

A questo proposito, il presidente del PLR Alessandro Speziali, da noi contattato ha parlato di clima positivo: «Mi è parso di veder prevalere un certo senso di responsabilità da parte di tutti affinché si arrivi a una soluzione». «Evidentemente – aggiunge – il tema su cui ci sono più divergenze è quello dei conti pubblici, che a nostro modo di vedere vanno tenuti d’occhio soprattutto dal punto di vista della gestione corrente, evitando nuove spese per non compromettere la progettualità futura». Su questo fronte, la posizione del PS è ovviamente opposta. Come spiega il capogruppo Ivo Durisch «è assurdo pensare di risolvere il problema proponendo sgravi e tagli ai servizi. Dal mio punto di vista bisogna lavorare sulle entrate: la maggior parte delle spese di questo cantone sono socio-sanitarie, abbiamo il dovere di garantire cure adeguate ai nostri anziani». Come agire? «Invece di attirare i ricchi, dobbiamo invogliare giovani e famiglie a trasferirsi in Ticino». E se su quest’ultimo punto sembrano esserci margini per un confronto politico, più arduo per il PS sarà impostare il discorso sul tema delle entrate. Dal canto suo il presidente del PPD Fiorenzo Dadò è più cauto: «Abbiamo preso atto di quanto esposto dal Governo. Constatiamo una certa fragilità delle finanze, ma allo stesso tempo un miglioramento rispetto a quanto preventivato».

Due nodi da sciogliere

Oltre alla questione delle finanze, vi sono due dossier su cui partiti e Governo si sono confrontati: la Cassa pensioni dello Stato e l’acquisto dello stabile EFG a Lugano per insediarvi il nuovo polo della giustizia. Su quest’ultimo dossier le divergenze non mancano, con il PLR che vuole spingere sull’acceleratore, mentre le altre forze politiche chiedono un ridimensionamento del progetto. Su tutte spicca la posizione del PPD. «Siamo consapevoli della necessità di trovare una soluzione. Ma non transigiamo sulla necessità di una Giustizia diffusa su tutto il territorio ticinese e non centralizzata a Lugano». Sulla Cassa pensioni, invece, Speziali rimarca che «la soluzione emersa in Gestione è ragionevole, sia nel rispetto dei pensionati che di chi lavora nel privato». Apertura viene confermata su questo punto anche dal PPD, mentre i socialisti, spiega Durisch, vogliono capire se c’è un margine di manovra politico per introdurre misure compensatorie all’inevitabile riduzione dei tassi di conversione. «Questo per evitare una perdita del 15% delle rendite».

I dubbi di Verdi e UDC

Ma torniamo ora al Consuntivo 2020, che approderà in Parlamento il 20 settembre. Come detto, si andrà in aula con un rapporto sostenuto dalla maggioranza delle forze politiche (ossia PLR, Lega, PPD e PS). Nel documento – relatrice Anna Biscossa (PS) – viene posto l’accento sull’incertezza che aleggia sulle prospettive economiche future. Non è infatti escluso che la crisi possa portare a maggiori oneri finanziari per il Cantone «e in particolare per la spesa sociale dei prossimi anni». In tal senso bisogna tener conto che «i sostegni, soprattutto federali, ai redditi dei lavoratori, come pure delle imprese, sono destinati a finire». Il Consuntivo 2020 «ha dimostrato come sia stato importante, o meglio dire assolutamente irrinunciabile, l’intervento pubblico nel sostegno del reddito dei cittadini, nonché nel rilancio dell’economia». E proprio per questo, la Commissione ribadisce che «una gestione finanziaria oculata è necessaria per garantire all’ente pubblico di poter continuare a giocare quel ruolo di sostegno e rilancio che si è dimostrato fondamentale nella pandemia». Come lo scorso anno, sul rapporto mancano le firme dei commissari ecologisti e democentristi. «Non siamo d’accordo con l’impostazione della gestione finanziaria», rimarca Paolo Pamini (UDC). «C’è uno scollamento strutturale di almeno 150 milioni di spesa eccessiva, senza alcun accenno su come migliorare la situazione. Dal punto di vista formale, lo scarico ci sta, ma dal punto di vista politico no». Criticità sono state espresse pure dalla co-coordinatrice dei Verdi Samantha Bourgoin: «Non avevamo appoggiato il preventivo e in un anno colpito dalla pandemia la situazione finanziaria non poteva che peggiorare, ma il problema di base resta lo stesso: i tentativi del Governo per raggiungere obiettivi importanti quali agire a favore della lotta alla crisi climatica e della biodiversità, per una società più inclusiva e per un’economia sostenibile sono ancora insufficienti». Questo «malgrado alcuni passi nella giusta direzione».

