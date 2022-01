Il Gran Consiglio ha approvato con 50 voti favorevoli e 17 astensioni la proposta di risoluzione «Sosteniamo India e la sua famiglia affinché possano restare in Ticino» presentata da Giorgio Fonio (PPD) e cofirmatari il 24 gennaio. Tramite la risoluzione, in sostanza, il Parlamento chiede che il Consiglio di Stato faccia quanto nelle sue possibilità affinché sia concesso un permesso di dimora per caso di rigore» a India e alla sua famiglia. La decisione del Parlamento segue infatti quella arrivata pochi giorni fa pure dal Ufficio della migrazione, il quale ha già preavvisato positivamente la possibilità che la giovane etiope possa restare in Svizzera. Ma in ogni caso, la decisione finale spetterà a Berna, più precisamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il voto del Parlamento non avrà dunque alcun effetto pratico, se non aggiungere un’altra voce alle tante che si sono sommate in favore della permanenza di India in Ticino. Si è trattato, dunque, di un ulteriore segnale lanciato all’indirizzo di Berna. Un aspetto sottolineato pure dal promotore Giorgio Fonio durante la discussione in aula. «Negli scorsi giorni - ha affermato il deputato popolare democratico - alcuni ci hanno chiesto di ritirare la proposta di risoluzione poiché superata dagli eventi. Ma dopo un’attenta riflessione, abbiamo capito che sarebbe stato un grande errore ritirarla. E questo perché il voto del Gran Consiglio invierà un forte messaggio alla SEM in favore di India e della sua famiglia». Dopo un breve dibattito, il Parlamento, come detto, ha deciso dar seguito a questa richiesta.