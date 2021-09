Tre assi di intervento e ventiquattro misure concrete. Tutto ciò per un costo totale che si aggira intorno ai 227 milioni di franchi all’anno. L’obiettivo, però, è uno solo: rilanciare il Ticino con uno sguardo a lungo termine (si parla del 2030) e rendere il nostro cantone un «posto in cui vivere, non sopravvivere». Un Ticino che dovrà essere più inclusivo, più sostenibile e più accogliente. È quanto propone il Partito socialista (PS) che ieri a Bellinzona ha presentato il suo «piano di rilancio per il Ticino», un documento di 20 pagine che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio programma politico per il decennio da poco cominciato.

Due necessità

«Questo documento nasce da due esigenze», ha spiegato il co-presidente del PS Fabrizio Sirica: «La prima è quella di rilanciare il Ticino intervenendo sui suoi problemi strutturali. Problemi che la pandemia ha accentuato. La seconda è quella di dare una visione della società che vada oltre il presente, oltre l’attuale legislatura. Significa fare politica non solo per gestire il presente, ma per portare avanti una visione di lungo termine». I «problemi strutturali» di cui Sirica parla sono tre: «Il mercato del lavoro, la crisi climatica, il calo demografico». E allora, non a caso, i tre assi di intervento su cui il PS ha sviluppato le 24 misure sono: l’innovazione, la sostenibilità e l’accoglienza.

Dall’innovazione agli asili nido

Il primo ambito d’intervento presentato riguarda l’economia e del lavoro. Tra le varie misure proposte citiamo: l’introduzione a livello di imposte per le persone giuridiche del principio di bonus-malus basato sulla responsabilità sociale e ambientale; riformare e potenziare la legge sull’innovazione; sostenere le PMI nel processo di digitalizzazione; un salario minimo veramente dignitoso aumentando le soglie attuali. Tutto ciò, ha poi spiegato Sirica, «per dare una vera strategia di sviluppo, forte e incisiva, all’economia ticinese». E questo perché «il PIL cresce, ma ci sono sempre più lavoratori precari e quindi dobbiamo abbandonare questa politica di sfruttamento». Un altro ambito d’intervento su cui il PS intende puntare riguarda la formazione. Su questo fronte, ha spiegato la granconsigliera Anna Biscossa, l’intenzione è sostenere finanziariamente i costi per le imprese (specialmente le PMI) per la formazione continua dei dipendenti. Inoltre, un’altra misura propone di aumentare fino a 60 anni il limite di accesso ai prestiti e alle borse di studio (oggi posto a 40 anni).

Il trasporto pubblico deve diventare un mezzo a disposizione di tutte le tasche

Ma il PS intende pure intervenire sul settore dei trasporti pubblici: «Questo settore ha conosciuto una vera e propria rivoluzione negli ultimi anni», ha rimarcato Biscossa. «Ma ciò non toglie che è nostra volontà abbassare il prezzo del trasporto pubblico (sia degli abbonamenti che delle corse singole), in particolare per i giovani e per chi vive nelle zone periferiche: il trasporto pubblico deve diventare un mezzo a disposizione di tutte le tasche».

Il PS propone poi misure più incisive contro il cambiamento climatico. «Sul piano federale è stata da poco bocciata la legge sul CO2, ma ciò non significa che non dobbiamo fare più nulla a livello cantonale», ha spiegato il capogruppo Ivo Durisch. Ed ecco che il PS propone la creazione di un Ente cantonale per la tutela del territorio, in particolare «per affrontare i pericoli derivati dal cambiamento climatico». E oltre a ciò, sempre in tema ambientale, è pure proposta una «strategia cantonale per la riduzione delle emissioni». Una strategia che dovrebbe prendere spunto da quella recentemente presentata dal Canton Grigioni. Una sorta di Green deal.

Sul fronte della socialità, invece, il PS chiede di «aumentare le soglie dell’assistenza per garantire a tutti una vita dignitosa» e di creare una «rendita ponte cantonale» per i disoccupati anziani a partire da 55 anni. Ma non solo. Come spiegato dalla co-presidente Laura Riget, il partito intende intervenire pure per migliorare la conciliabilità lavoro e famiglia, anche per sostenere le donne, «le più penalizzate fra i penalizzati». In questo senso, viene proposto di raddoppiare gli assegni familiari e di creare una rete di asili nido pubblici, gratuiti e di qualità.

Soldi e alleanze

Ma veniamo ora alla domanda delle domande: dove trovare i soldi per rendere tutte queste misure una realtà? Le proposte del PS per trovare quei 227 milioni annui sono tre: aumentare le aliquote nell’imposizione dei grandi patrimoni e sui redditi più elevati delle persone fisiche (65 milioni); ripristinare il coefficiente d’imposta cantonale al 100% (45 milioni); rivedere al rialzo le stime immobiliari (100 milioni). In ogni caso, ha assicurato Durisch, «non si tratta di un’operazione impossibile».

Resta poi un’altra grande domanda: come trovare le maggioranze necessarie per far approvare queste proposte? Un punto affrontato anche nel documento di 20 pagine presentato ieri: «Siamo ben consapevoli del rapporto di forza che abbiamo in Parlamento, pertanto saremmo ingenui se ci aspettassimo una sua integrale applicazione. Nonostante questo è indispensabile continuare a proporre un cambiamento di indirizzo economico e sociale per il Ticino». E per fare ciò, è stato precisato durante la presentazione, il partito vuole portare questo documento anche «fuori dalle istituzioni» e avvierà una consultazione con i propri simpatizzanti, ma non solo. Anche perché, è stato spiegato, «questo documento vuole innanzitutto dare una visione d’insieme del futuro del cantone e rilanciare il dibattito politico sui problemi del cantone e come affrontarli». O ancora, per dirla con la parole di Riget, «questo documento non è un punto d’arrivo. È solo l’inizio».

