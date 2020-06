In casa PLR la macchina per la sostituzione del presidente Bixio Caprara (che non solleciterà un secondo mandato) si è già messa in moto. La sua scelta non è stata una sorpresa, almeno per coloro che lavorano al suo fianco dal 5 febbraio 2017: ai fedelissimi Caprara aveva detto che avrebbe dato l’annuncio al congresso agendato per il 6 giugno, poi annullato causa coronavirus. Così, scelta obbligata, non restava che il Comitato cantonale di giovedì per non sforare nei tempi. Il congresso per l’intronizzazione del numero uno è previsto per sabato 3 ottobre, poi partirà la campagna per le elezioni comunali del 18 aprile. Chi correrà e cosa accadrà? La domanda è sulla bocca della base del PLR: in questi casi nessuno si sbottona troppo, ma le prossime settimane potrebbero già dare interessanti...