Il Gran Consiglio a grande maggioranza (61 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti) ha approvato alcune modifiche alla legge sulla scuola che riguardano l’insegnamento privato. Dopo il rinvio del dossier durante la scorsa sessione, il Parlamento ha quindi trovato un compromesso per dare un giro di vite alle scuole private non parificate che preparano alla maturità e il cui esame si tiene all’estero. Tale modifica, ricordiamo, era stata chiesta dalla politica cantonticinese dopo il cosiddetto caso «Fogazzaro».

In pratica, con l’adozione di queste modifiche, le due scuole private postobbligatorie che preparano alla maturità liceale all’estero con esame estero presenti in Ticino (e che non fanno parte dell’elenco di scuole italiane in Svizzera riconosciute dall’accordo italo-svizzero sul riconoscimento reciproco delle maturità), di principio non saranno più autorizzate dal Cantone se non fanno effettuare ai loro studenti gli esami di maturità in Svizzera. Questa novità legislativa, è precisato nel rapporto di maggioranza (relatori il socialista Raoul Ghsletta e il leghista Michele Guerra) si applica solamente agli studenti iscritti a tali scuole dopo il 1. gennaio 2020.

Inoltre, nel nuovo testo di legge viene precisato che chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve «presentare al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti». Questi documenti sono richiesti anche a «chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private».

Viene però precisato che «l’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti», ma «l’adeguatezza dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si tiene in Svizzera».

I due relatori di maggioranza, nel presentare il testo, hanno entrambi più volte ribadito la necessità di adeguare la legge, nell’interesse della qualità del mondo della scuola ticinese e per evitare gli abusi riscontrati in passato. E più volte hanno anche ribadito che il rapporto non intende in nessun modo screditare le numerose scuole private che da molti anni lavorano bene sul nostro territorio.

Dal canto suo, la relatrice di minoranza che chiedeva di non approvare il relativo Messaggio governativo Maddalena Ermotti Lepori (PPD), ha deciso di ritirare il proprio rapporto. «Ma non finisce qui, e dovremo tornare a parlare della questione», ha affermato.

