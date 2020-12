È sicuramente il voto più atteso della prossima sessione di Gran Consiglio. Lunedì i novanta deputati saranno chiamati a eleggere i 20 procuratori pubblici ticinesi per i prossimi dieci anni. È quindi giunto il momento della verità e, almeno a parole, i toni tra i quattro partiti di Governo non sembrano particolarmente accesi. Con 27 candidati in corsa per 20 posti, però, non è escluso che gli equilibri politici in seno alla Magistratura possano cambiare e quindi la posta in palio è parecchio alta. Sullo sfondo resta l’annosa questione degli equilibri di area politica all’interno del Ministero pubblico. La Lega non ha mai fatto mistero di sentirsi sottorappresentata e le cifre non premiano neppure il PS. Dei 19 procuratori in corsa (uno solo, di area socialista, non ha sollecitato un nuovo...