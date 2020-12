I Verdi del Ticino si dicono «indignati dall’atteggiamento superficiale del Consiglio di Stato in questo momento di urgente necessità d’intervento per arginare la crisi sanitaria». «Avremmo bisogno di un governo deciso e forte e invece assistiamo alla messa in scena di un balletto di titubanza e servilismo nei confronti di una frangia dell’economia», scrivono in una nota.

I Verdi chiedono dunque «urgentemente» che il Consiglio di Stato «smetta di minimizzare la situazione e si faccia carico della responsabilità a cui deve fare fronte: entro sabato devono essere prese decisioni forti per ulteriori limitazioni, in particolare la chiusura di bar e ristoranti come pure dei negozi che non vendono beni di prima necessità». In Romandia - ricordano - queste misure hanno funzionato. «Come sottolineato dagli esperti ogni giorno che passa conta. Nonostante alcuni membri dell’Esecutivo credono di non essere toccati dalla pericolosità del virus, ricordiamo che quest’organo è comunque incaricato di fare il bene di tutta la comunità che risiede nel nostro cantone, specialmente delle fasce più deboli e fragili della popolazione, in termini sociali, sanitari ed economici», concludono.