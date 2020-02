Verdi liberali in assemblea straordinaria

Nel suo discorso, il presidente cantonale Massimo Mobiglia ha specificato che “quattro anni fa avevamo una manciata di candidati, mentre oggi possiamo contare su candidate e candidati in ben tredici comuni, tra cui i principali centri del Cantone”. Presente all’assemblea anche la consigliera nazionale Barbara Schaffner, la quale ha raccontato la sua esperienza personale a livello comunale nel canton Zurigo. Oltre a evidenziare l’importanza del federalismo elvetico e la divisione delle competenze tra Confederazione, cantoni e comuni, la Schaffner ha ricordato che “la Svizzera ha un ruolo molto speciale in Europa. Il nostro Paese vive una situazione straordinaria, in cui convivono culture e lingue diverse in un unico sistema federalista”.