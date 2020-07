La grande novità contenuta nel Piano sulla riapertura delle scuole è l’obbligo per i docenti di indossare la mascherina negli spazi comuni. È una decisione frutto di una richiesta dei docenti e sindacati?

«No. È una decisione presa tenendo conto dell’esperienza fatta in altri cantoni (dove la scuola dell’obbligo è rimasta aperta più a lungo della nostra), nei quali si sono verificati casi di contagio all’interno degli istituti dovuti a insegnanti positivi al coronavirus. I luoghi “incriminati” sono stati quelli di passaggio comune come i corridoi e le aule docenti. Per questo abbiamo ritenuto corretto intervenire proprio dove è più difficile mantenere le distanze di sicurezza, sulla scia di quanto deciso per i mezzi pubblici. Nelle aule, invece, il rispetto della distanza sociale di un metro...