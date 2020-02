Nuovo passo avanti verso la costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) per far luce sul caso dell’ex funzionario del DSS condannato un anno fa per coazione sessuale ed evitare che possano accadere in futuro simili episodi in seno all’Amministrazione cantonale. Sul tavolo della Gestione è approdata la bozza di mandato, che prevede l’allargamento da sei a sette membri: uno per ogni gruppo parlamentare e uno proveniente dai partiti che non fanno gruppo (MPS, PC e Più Donne). Il budget dovrebbe essere di 100 mila franchi, come quello attribuito alla CPI sul caso Argo 1. La palla passa al Gran Consiglio, che ne discuterà durante la prossima seduta.