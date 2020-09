Via libera alle novità per la scuola dell’obbligo

Se da quasi tutti i fronti politici le modifiche della legge sulla scuola dell’obbligo sono state considerate come un passo importante nella giusta direzione per apportare degli accorgimenti significativi, in aula aleggiava comunque una sensazione di scetticismo. Ma andiamo con ordine. L’intesa trovata è stata considerata dal socialista e correlatore Raoul Ghisletta come il frutto di «un lungo e faticoso lavoro per trovare il buonsenso ad una serie di misure per migliorare la qualità della scuola dell’obbligo» e come un «compromesso accettabile da tutti i partiti che permetterà di avere finalmente nuovi stimoli per il prossimo futuro», secondo la liberale radicale Maristella Polli e il popolare democratico Luca Pagani. L’entusiasmo iniziale per la conclusione di questo importante cantiere della scuola dell’obbligo è stato però smorzato dall’intervento del leghista Michele Guerra, per il quale l’intesa «non rappresenta una panacea, non risolve i problemi profondi della scuola e non attua una riforma tanto necessaria». Tuttavia il risultato, a detta del leghista, «non è perfetto, ma finalmente ci sono dei miglioramenti». Anche il democentrista Sergio Morisoli - nonostante l’approvazione da parte del partito alla proposta commissionale - si è detto dubbioso in modo particolare verso alcuni metodi di attuazione delle misure. Ad esempio, «sull’approccio soltanto quantitativo della riduzione del numero di allievi per classe e per imporre un docente d’appoggio obbligatorio». La speranza, per Morisoli, resta quella che presto o tardi «il tanto necessario cantiere della vera riforma scolastica possa rimettersi in moto con spirito e energie nuove». Anche Alessandro Speziale (PLR) ammette che «la diminuzione generalizzata del numero di allievi nelle scuole comunali ci ha trovati subito scettici». Tuttavia, «non siamo al cospetto di una rivoluzione dell’insegnamento ticinese, ma a una misura che darà un colpo di mano all’insegnamento il più possibile vicino ai problemi e ai talenti di ogni giovane».