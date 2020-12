«Via Sicura» da cambiare

Il pacchetto di misure «Via sicura» (criticato da tempo e su più fronti) va modificato e reso in parte più blando. È questo, in estrema sintesi, il parere del Consiglio di Stato che in questi giorni ha risposto al progetto di revisione della Legge federale sulla circolazione stradale messo in consultazione dal Consiglio federale (CF). Una revisione nata dopo le molteplici critiche a «Via sicura» e ai diversi atti parlamentari che considerano il pacchetto introdotto nel 2012 troppo severo nei confronti dei conducenti considerati «spericolati».

Da ventiquattro a dodici

Nel rispondere alla consultazione il Consiglio di Stato ha sostanzialmente accolto positivamente (quasi) tutte le modifiche proposte da Berna per «ammorbidire» la legge. In particolare, vede di buon occhio la proposta di dare ai tribunali penali un maggior margine di manovra nel giudicare i reati di «guida spericolata». Se la revisione verrà approvata dalle Camere federali, i giudici potranno così tener maggiormente conto delle circostanze del caso.

Ma non solo, il Governo cantonale si dice favorevole anche all’abrogazione della pena detentiva minima di un anno per il reato di «guida spericolata»: per tali casi il giudice potrà infliggere anche solo una pena pecuniaria. Tra le misure previste per questo reato vi è poi quella (di carattere amministrativo) sul numero minimo di mesi di revoca della patente, oggi fissato a due anni. Il Consiglio federale propone di scendere a sei mesi, mentre il Cantone preferirebbe una via di mezzo. In una nota stampa ha spiegato che, pur ritenendo i 24 mesi «eccessivi», ritiene che «il passaggio ai sei mesi significherebbe sminuire la portata del reato». In questo senso, l’Esecutivo propone a Berna come misura minima una revoca di dodici mesi. Secondo il Consiglio di Stato questa scelta «tiene conto delle finalità del progetto “Via sicura” e allo stesso tempo attenua una misura considerata eccessivamente dura».

Da noi contattato, il capo dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione Michele Isolini, riguardo alle modifiche proposte dal CF, rimarca che «comunque non va dimenticato che nel suo complesso il pacchetto “Via sicura” ha portato a diversi benefici e a una diminuzione degli incidenti gravi. Nonostante ciò, sono state riscontrate anche delle criticità, poiché alcune disposizioni risultavano troppo rigide». Per questo motivo dare ai giudici un maggior margine di manovra, spiega Isolini, «permetterà di colpire meglio le vere e gravi infrazioni».

Questione di priorità

A prendere posizione sulla revisione nelle scorse settimane è stata anche l’Unione automobilisti e motociclisti (UAM). Tramite una lettera indirizzata al Consiglio federale, il presidente dell’Unione Rossano Guggiari ha rimarcato di «aver apprezzato la proposta di riduzione delle pene». Nonostante ciò, l’UAM ha pure proposto alcuni ritocchi per «migliorare la legislazione in materia». In particolare, ha proposto una modifica legata anche alla stretta attualità. Lo scorso ottobre un agente della polizia cantonale per soccorrere uno scooterista vittima di un incidente sfrecciò a 102 all’ora dove il limite è 50 e per questo è stato condannato a una pena di un anno (sospesa per 24 mesi). Riguardo a casi di questo tipo l’UAM ritiene che «le regole previste per i normali conducenti non debbano applicarsi ai veicoli prioritari (ambulanze, pompieri e polizia), poiché «intervengono per un bene superiore e non certo per diletto» ed «è impensabile che continuino ad essere puniti».

Va detto che, con le modifiche proposte dal CF, questo genere di casi non dovrebbe ripetersi. O perlomeno una decisione simile rimarrebbe a discrezione del giudice.

