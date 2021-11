Visioni opposte e tante domande, il preventivo slitta

I conti cantonali del prossimo anno slittano. La votazione in Gran Consiglio sul Preventivo 2022, inizialmente prevista (come ogni anno) nella sessione di metà dicembre, non avrà luogo tra tre settimane, bensì con ogni probabilità tra il 24 e il 26 gennaio 2022, nella prima seduta parlamentare dell’anno prossimo. I rapporti della Commissione Gestione e finanze non arriveranno infatti in tempo utile sui banchi del Legislativo cantonale. Non si tratta di una novità assoluta, ma nemmeno di un fatto che si ripete sovente.

Il motivo? «La Commissione gestione e finanze - spiega al CdT la presidente Anna Biscossa - ha posto molte domande al Consiglio di Stato per chiarire alcuni aspetti del preventivo e non faremo in tempo a firmare i rapporti entro la settimana prossima, ovvero entro il termine previsto...