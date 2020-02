La proposta avanzata da sei deputati del Partito socialista di dare la facoltà ai Comuni di concedere il diritto di voto ed eleggibilità agli stranieri a livello comunale non è qualcosa di nuovo per la politica ticinese. Il tema era stato sollevato già nel 2008 in un’iniziativa parlamentare dell’allora deputato socialista Manuele Bertoli, ma aveva ricevuto pollice verso dal Gran Consiglio il 25 gennaio 2010. Due anni dopo una nuova proposta in tal senso era stata presentata da Francesco Cavalli e cofirmatari. Anch’essa era stata bocciata dal Legislativo cantonale.

Per il primo firmatario Fabrizio Sirica: «La società sta cambiando e la democrazia deve cambiare con essa» e l’iniziativa «non è calata dall’alto ma rispetta l’autonomia comunale», dal momento che non prevede un obbligo.

Questo «terzo tentativo» da parte del PS ha diviso i gruppi parlamentari. Il capogruppo dei Verdi Nicola Schoenenberger si è detto d’accordo con la proposta. «È una misura equa», ha affermato, da noi contattato. «È giusto che gli stranieri che partecipano con alle spese pubbliche possano esprimersi su temi che li riguardano. Non vedo grossi problemi, anzi. Da noi la partecipazione al voto è spesso bassa, quindi ben venga».

Di parere opposto il capogruppo democentrista Sergio Morisoli: «Sull’eleggibilità sono assolutamente contrario. Sulle singole votazioni il discorso non è di chiusura totale ma bisogna ragionarci su. Ad esempio chi paga le imposte potrebbe esprimersi su temi comunali, ma non così chi è a carico della società», ha puntualizzato, per poi concludere con una stoccata all’indirizzo del PS: «Certamente gli mancano elettori e magari così possono ottenerne qualcuno in più». Restando a destra dello scacchiere politico, il capogruppo leghista Michele Foletti ha voluto ribadire un concetto per lui fondamentale: «A poter decidere in merito devono essere i comuni e i loro cittadini».

Al centro, il capogruppo PPD Maurizio Agustoni ha espresso contrarietà, ribadendo che si tratta di una proposta vecchia e già bocciata in Gran Consiglio: «Noi ci siamo sempre espressi negativamente, perché riteniamo che il diritto di voto sia indissolubilmente legato al fatto di essere cittadini svizzeri. Lo straniero che abita in Svizzera da tanto tempo e vuole partecipare in prima persona alla vita politica del suo comune, quindi esercitando il diritto di voto, può chiedere la cittadinanza con tutti i diritti e gli obblighi che ne consegue. È illusorio pensare che sia solo una questione locale, l’attività politica comunale ha anche un impatto a livello cantonale».

«Il diritto di voto agli stranieri a livello comunale esiste già in diversi Cantoni, soprattutto nella svizzera romanda», ha rammentato la capogruppo PLR Alessandra Gianella. «Applicarlo anche al Ticino potrebbe aumentare la partecipazione al processo democratico. Tuttavia il diritto di voto è strettamente connesso con la cittadinanza, che certifica la volontà di partecipare e integrarsi nella società. Quindi è una proposta che a mio parere si può approfondire senza preconcetti né da una parte né dall’altra.

