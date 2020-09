Voto agli stranieri, pollice verso del Governo

«Il conferimento dei diritti politici non deve costituire una misura di integrazione ma semmai rappresentare una sorta di attestazione dell’avvenuta integrazione». È con questa motivazione principale che, in buona sostanza, il Consiglio di Stato ha «bocciato» l’iniziativa parlamentare elaborata del Partito socialista che vuole dare la facoltà ai Comuni di concedere il diritto di voto ed eleggibilità agli stranieri a livello comunale. Nel suo rapporto dello scorso 19 agosto l’Esecutivo cantonale invita quindi il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa, presentata il 17 febbraio dai deputati Fabrizio Sirica (primo firmatario), Anna Biscossa, Laura Riget, Carlo Lepori, Gina La Mantia e Nicola Corti. Gli iniziativisti ritenevano che la proposta si giustificasse alla luce del fatto che gli stranieri rappresentano «più del 28% degli abitanti ticinesi». Per molti di essi, magari interessati a partecipare attivamente alla politica, «la procedura di naturalizzazione e le spese conseguenti costituiscono un deterrente importante».

«Argomentazioni deboli»

L’Esecutivo cantonale ha però rimarcato che «l’aver vissuto per anni o addirittura decenni in Ticino senza avviare una procedura di naturalizzazione dimostra che la persona straniera non ha un interesse a partecipare direttamente alla vita politica e che ha fissato il domicilio in Ticino sulla base di altre ragioni». Il Governo non esclude che la procedura di naturalizzazione possa avere un effetto deterrente ma ritiene che «se una persona è intimamente convinta di voler acquisire la cittadinanza svizzera, affronterà anche questa procedura come in precedenza ha dovuto verosimilmente affrontare altre procedure di natura amministrativa». Per il Consiglio di Stato, in estrema sintesi, la proposta avanzata dai deputati socialisti «sembra voler conferire i diritti politici alle persone straniere al solo scopo di evitare loro uno sforzo che invece il perseguimento di un vero senso di democrazia considererebbe esigibile».

La ricerca dei candidati

Un’altra problematica sollevata dagli iniziativisti riguardava la crescente difficoltà da parte dei comuni a reperire candidati per le votazioni. Un’argomentazione che, al pari delle altre, il Governo non ha condiviso, ritenendo che questo problema si sia attenuato in seguito ai processi delle fusioni comunali e alla conseguente riduzione del numero di Comuni. In conclusione, l’Esecutivo cantonale si è detto convinto che «l’accoglimento dell’atto parlamentare non avrebbe nemmeno un impatto particolare sull’individuazione di candidati».

Una proposta non nuova

Nel rapporto, il Governo ricorda che la proposta è già stata avanzata, senza successo, già in passato. Un’iniziativa parlamentare molto simile era già stata depositata il 12 marzo 2012. Il testo era stato respinto dal Gran Consiglio il 18 dicembre successivo. Il 6 novembre 2018, invece, era stata respinta una proposta formulata in un emendamento per estendere il diritto di voto ai cittadini stranieri nell’ambito della discussione del progetto di nuova legge sull’esercizio dei diritti politici.

