In Ticino si torna a parlare di Polizia unica. A tornare su questo annoso tema sono stati i deputati Raoul Ghisletta (PS), Massimiliano Ay (PC), Giorgio Galusero (PLR), Michele Guerra (Lega), Claudio Isabella (PPD) e Tamara Merlo (Più Donne), i quali hanno inoltrato un’iniziativa parlamentare generica che propone «una migliore organizzazione della polizia in Ticino sul modello della legge sulla polizia del 2004 del Canton Neuchâtel».

Nell’atto parlamentare - sottoscritto dai colleghi Henrik Bang, Anna Biscossa, Nicola Corti, Carlo Lepori, Daniela Pugno Ghirlanda (PS), Giorgio Fonio (PPD), Giorgio Galusero, Michela Ris (PLR), Maura Mossi Nembrini (Più Donne) e Enea Petrini (Lega) - gli iniziativisti propongono di basarsi sul modello neocastaellano, caratterizzato da una polizia cantonale, organi cantonali e regionali per orientare l’attività della polizia cantonale (consiglio cantonale di pilotaggio della sicurezza pubblica e consigli regionali di sicurezza pubblica) e agenti di sicurezza comunali non armati con compiti locali specifici.

In estrema sintesi, l’iniziativa chiede «di accettare questi tre principi cardine, che consentiranno di varare una riforma volta a raggiungere maggiore razionalità nell’organizzazione della polizia in Ticino al servizio della sicurezza della popolazione». Dopo l’approvazione, «spetterà di conseguenza al Consiglio di Stato presentare un messaggio con la modifica della legislazione cantonale in materia, ivi compresi gli aspetti relativi al finanziamento della nuova organizzazione».

Anni di discussioni

Quello della polizia unica è un tema annoso e molto discusso. Sono passati oltre cinque anni da quando, spiazzando il Gran Consiglio, il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ritirò il messaggio sul progetto di Polizia unica. Era il 24 giugno del 2015 e in aula il consigliere di Stato annunciò l’intenzione di ragionare a un disegno «di polizia ticinese più concreto e costruito insieme ai corpi comunali e regionali». Da noi intervistato lo scorso 9 ottobre, l’ex presidente dell’Associazione delle Polizie comunali ticinesi Dimitri Bossalini, che aveva appena passato il testimone a Orio Galli, aveva ritenuto che il dossier fosse definitivamente tramontato. «La radicale diminuzione dei furti e altri aspetti legati alla sicurezza hanno dimostrato che la collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, vicine al territorio, porta a dei benefici concreti», aveva osservato. «L’esempio del canton Berna, e mi riferisco in particolare agli scontri alla Reitschule di due anni fa e alle molteplici esigenze dei Comuni disattese, ha dimostrato che una globalizzazione della Polizia non risponde alle richieste puntuali della popolazione».

Più recentemente, lo scorso 23 novembre, il sindacato VPOD era tornato a chiedere la Polizia unica: «Durante l’emergenza, la pianificazione delle forze di Polizia è stata centralizzata con lo scopo di assicurare l’efficacia sul territorio e il mantenimento dell’ordine pubblico. Per fare questo, i turni di lavoro i compiti e gli obiettivi sono stati resi identici sia per la Polizia cantonale che per le comunali».

