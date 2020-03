Con l’obiettivo di limitare la velocità di diffusione del coronavirus (Covid-19), in considerazione del fatto che giovedì 19 marzo è un giorno festivo, il Consiglio di Stato ha deciso di creare un ponte il giorno successivo, ordinando la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive tra giovedì 19 e sabato 21 marzo inclusi. L’annuncio dei giorni festivi aggiuntivi era già stato dato sabato dal Consiglio di Stato in occasione della conferenza stampa in cui ha annunciato la chiusura della maggior parte dei commerci e attività. Potranno invece restare aperte le seguenti attività, peraltro già escluse dall’obbligo di chiusura di cui ai punti 1, 2 e 5 della RG 1298 del 14 marzo:

- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché i punti vendita di articoli medici e sanitari;

- farmacia e drogherie;

- chioschi;

- stazioni di servizio per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante;

- servizi di consegna e distribuzione di cibo a domicilio;

- mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico;

- ristoranti annessi alle strutture alberghiere limitatamente all’utilizzo da parte di clienti che vi pernottano;

- i servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Queste attività sono tenute a ridurre al minimo l’impiego di personale e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

L’ordine di chiusura non si applica alle aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente bisogno o indispensabilità tecnica ed economica (ai sensi degli art. 27 e 28 Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro) e agli usuali servizi di picchetto d’urgenza. Queste aziende sono comunque tenute a ridurre le attività per quanto tecnicamente possibile e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Possono rimanere aperte le strutture sanitarie, socio sanitarie e gli studi e strutture di professionisti della salute come da indicazione del Medico cantonale.

Lo Stato maggiore, con l’appoggio della Polizia cantonale e delle polizie comunali, vigilerà sul rispetto delle presenti disposizioni. In caso di mancato ossequio delle stesse le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del Codice Penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.

Si rende attenta la popolazione al fatto che, in seguito alla decisione del Consiglio federale di ieri, da subito e fino almeno al 19 aprile 2020 anche in Ticino è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie, così come indicato all’Art.6 cpv.1 dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (modifica del 16 marzo 2020).

Si ricorda che per maggiori informazioni è a disposizione la hotline dello SMCC appositamente disposta per le attività commerciali (0840 117 112), che non può però fornire una consulenza giuridica sul diritto privato che regola i rapporti contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore.

©CdT.ch - Riproduzione riservata