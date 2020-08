Alla fine del 2019 la popolazione residente permanente del Ticino è di 351.491 persone, in diminuzione di 1.852 individui rispetto al 2018 (-0,52%) a seguito dei saldi naturale e migratorio molto bassi (-744 rispettivamente -733 persone). «Sono dunque tre anni consecutivi che il bilancio annuale segna un risultato negativo: un fenomeno nuovo per il nostro cantone», rammenta l’Ufficio di statistica. A livello regionale, solo la regione del Bellinzonese ha registrato una crescita (+46 individui), mentre le altre sono state caratterizzate da una diminuzione. Il decennio appena trascorso si chiude tuttavia con un bilancio demografico positivo (+15.771 persone, pari a un incremento del 4,7%), grazie alla forte crescita registrata nella sua prima metà. Durante l’ultimo anno, così come in tutto il decennio, è cresciuta la quota di ultrasessantacinquenni e gli indicatori demografici hanno evidenziato il progressivo invecchiamento della popolazione.