La scomparsa di Alex Pedrazzini ha colto tutti di sorpresa. L’ex consigliere di Stato aveva compiuto settant’anni da pochi giorni ed era ricoverato in ospedale da giovedì a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Alla politica, a cui aveva dedicato buona parte della sua vita, era approdato a quarant’anni, dopo un’esperienza in veste di dirigente nel settore carcerario, prima in Ticino e poi in Romandia. Con la sua elezione nel 1991, accanto al riconfermato Renzo Respini, il PPD riagguantò il secondo seggio in Governo, perso nel 1987. Ma con Pedrazzini trovò anche un consigliere di Stato fuori dagli schemi. Alla cerimonia di insediamento il neoeletto disse: «Prometto davanti agli uomini, lo giuro davanti a Dio». Il suo stile di comunicazione innovativo e poco convenzionale...