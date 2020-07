Una recluta ticinese risultata positiva al coronavirus ha frequentato sabato sera un locale notturno del Bellinzonese. Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) fa sapere che si sta procedendo a contattare tutti gli avventori del locale. Nella nota del DSS si legge: «Nell’ambito dello svolgimento sistematico da parte dei servizi medici dell’esercito del test diagnostico su tutte le reclute che hanno cominciato la scuola lunedì, un ticinese entrato in servizio oltralpe è risultato positivo. L’esito dell’esame è stato comunicato oggi all’Ufficio del medico cantonale. Come da prassi sono stati ricostruiti i suoi contatti nelle 48 ore prima del test, dal momento che il giovane non presentava sintomi. È stato così accertato che il giovane sabato sera si è recato al Woodstock Music Pub di Bellinzona. Grazie all’elenco fornito dal gerente del locale, il servizio di contact tracing sta quindi procedendo a contattare tutti i frequentatori dell’esercizio pubblico presenti quella stessa sera. Secondo le indicazioni, in funzione degli orari di presenza, potrebbero dover osservare la quarantena prescritta di 10 giorni a partire da sabato scorso. Non è escluso che nei prossimi giorni possano emergere altri casi simili, riconducibili alla procedura di test sistematico messa in atto dall’Esercito all’avvio della scuola reclute».