A diversi locali a luci rosse del Ticino non è andata giù la decisione cantonale di imporre - quale misura per contenere il diffondersi della pandemia - la chiusura dei postriboli almeno fino al 30 ottobre. «Confermo - ci ha fatto sapere un avvocato - che c’è l’intenzione di ricorrere. Il discorso è legato ai locali a luci rosse ma anche ai night club e ai pianobar».

L’avvocato sostiene di rilevare una contraddizione nel fatto che il 9 ottobre il Governo avesse ordinato la chiusura delle discoteche, non inserendo fino al 16 ottobre anche i locali a luci rosse nella «lista nera» delle attività da chiudere. «E in quel lasso di tempo non si sono registrati episodi rilevanti, tali da imporre la chiusura». «Si tratta - sostiene ancora il legale - di una violazione della libertà di commercio. Stiamo...