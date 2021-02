Iniziamo, con questo articolo, una serie di approfondimenti alla scoperta delle liste in corsa per le elezioni del 18 aprile nei Comuni del Luganese. E iniziamo dalla valle del Vedeggio, che riserva diverse sfide interessanti. Oggi ci concentreremo su Cadempino, Lamone e Torricella-Taverne. Molto interessanti si prospettano le elezioni a Cadempino. Storico feudo PPD, in aprile la situazione potrebbe cambiare, anche perché il PLR è da anni in recupero e 5 anni fa tentò perfino il colpaccio sfidando il sindaco Marco Lehner al ballottaggio. Lehner la spuntò con un certo margine (344 voti a 276), ma stavolta non sarà della partita. Dopo 37 anni di politica e 21 alla guida del Comune, ha deciso di non ricandidarsi. Un vuoto che per il PPD non sarà semplice colmare. Il partito punta comunque a difendere...