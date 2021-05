Predire con quale gravità la malattia si potrebbe sviluppare nei pazienti COVID-19 sin dai primi sintomi. Secondo uno studio dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) potrebbe essere possibile. La portata della scoperta è evidente e ora il risultato dalla prima fase della ricerca è stato pubblicato sulla rivista scientifica EBioMedicine, associata a The Lancet. «L’applicazione pratica è facilmente intuibile», spiega il professore e medico Michele Ghielmini, responsabile dell’Area formazione accademica, ricerca e innovazione (AFRI) del EOC. «Questi risultati, che dovranno ancora essere convalidati da una seconda fase di test, gettano le basi per un’attività prognostica innovativa. Da un esame del sangue effettuato all’inizio della malattia potremmo prevedere se un paziente COVID-19 svilupperà una semplice influenza o dei sintomi gravi. Nel primo caso il paziente potrebbe venir lascito andare a casa tranquillamente; nel secondo, invece, viene ricoverato, anticipando così i tempi della cura sul decorso della malattia». In altre parole, la scoperta dell’EOC - coordinata da un team di medici del Cardiocentro sotto la direzione del professor Barile - consentirebbe di giocare d’anticipo, mantenendo sul virus quel vantaggio temporale che il più delle volte si rivela decisivo per una prognosi positiva. Il condizionale, però, al momento è d’obbligo. Ancora Ghielmini: «La scienza si muove a piccoli passi e con estrema cautela. Anche nelle affermazioni. L’esito dello studio è infatti il risultato di una prima osservazione su un gruppo di 60 pazienti. Ora si stanno ripetendo i medesimi test su un gruppo più grande».

Ma veniamo alla ricerca. «Notoriamente, prosegue Ghielmini, le complicanze di chi si ammala di COVID-19 sono due. Il virus può causare un eccesso di infiammazione (per esempio ai polmoni) o un eccesso di coagulazione nel sangue, andando così a danneggiare organi vitali. In entrambi i casi queste complicanze possono condurre al decesso del paziente. Fino ad oggi, l’origine dell’eccesso di coagulazione - che si produce in maniera generalizzata in varie parti del corpo - era ignota. Lo studio, finalmente, ha chiarito questo aspetto. Si tratta quindi una scoperta di portata mondiale piuttosto importante». Ma come si è giunti a questa scoperta? Ancora Ghielmini: «I ricercatori del Cardiocentro - che da tempo studiano le particelle del sangue note come nanovescicole - sospettavano che potessero essere all’origine del fenomeno della iper-coagulazione e quindi hanno verificato l’esistenza di una relazione tra i pazienti con decorsi gravi e la presenza nel sangue di queste nanovescicole. Lo studio ha dimostrato effettivamente che esiste una correlazione diretta tra la microvescicole che producono la coagulazione e la cattiva prognosi. Ovvero, i pazienti con decorsi negativi sono quelli che nel sangue hanno le microvescicole con fattore coagulante attivato».

«Nell’Ente esiste un mondo di ricerca poco conosciuto»

Oltre 500 studi pubblicati nel 2020 su riviste scientifiche internazionali. Un numero significativo, eppure, l’attività di ricerca dell’EOC è ancora poco conosciuta al grande pubblico. «L’attività di ricerca dell’Ente merita di essere raccontata, anche per capire il cambiamento profondo che è in corso nel settore della sanità ticinese». A condurci in questo particolare ambito dell’Ente ospedaliero cantonale è Michele Ghielmini, capo Area formazione, ricerca e innovazione (AFRI) dell’EOC. «Storicamente, in Ticino, a fare ricerca erano lo IOSI di Franco Cavalli, il Cardiocentro di Tiziano Moccetti e, più recentemente, il Neurocentro. Ora, l’arrivo della Facoltà di biomedicina ha dato un nuovo impulso alla materia. Grazie alla Facoltà sono infatti arrivati nuovi ricercatori e professori, contribuendo così a un clima di sviluppo favorevole». Una realtà che si è concretizzata negli ultimi anni in vista della nascita della nuova Facoltà. «In Ticino la cultura della ricerca c’è sempre stata; ora però ci sono i presupposti ideali per uno sviluppo ulteriore». La nascita stessa del dipartimento AFRI all’interno dell’EOC, risalente a 4 anni fa, va intesa proprio in questo senso: per preparare e sviluppare l’insegnamento e la ricerca. Ma come è strutturato il dipartimento AFRI? Ancora Ghielmini: «Il settore della formazione lavora in stretto contatto con l’Università e si occupa di organizzare l’apprendimento degli studenti in ospedale. C’è poi un settore che si occupa di ricerca clinica attraverso la Clinical Trial Unit e i Laboratori di ricerca traslazionale. Da ultimo c’è un settore che si occupa della distribuzione dei fondi necessari per la ricerca».