Servirà un cambiamento di paradigma. Lo ha spiegato chiaramente oggi la presidente della task force Tanja Stadler: «Nelle prossime settimane, da un terzo alla metà degli svizzeri si sarà infettato con Omicron». Una previsione basata sull’alta contagiosità della nuova variante: «I casi raddoppiano in appena 8-10 giorni», ha dichiarato Stadler. I decorsi, però, sarebbero meno gravi rispetto alle varianti precedenti. Motivo per cui «il periodo di quarantena potrebbe essere ridotto». Sul tema dovrebbe esprimersi domani i il Consiglio federale. Pena la paralisi del Paese: «Presto una persona attiva su sei potrebbe ritrovarsi in isolamento o quarantena».

«Durchseuchung»

«Cambio di strategia», dicevamo. Un mantra che oramai rimbalza tra diversi Paesi europei, insieme a un altro concetto: «diffusione»...