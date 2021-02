«Premi e riserve, sappiamo che la strada è in salita»

A Berna sono pendenti, da circa di un anno, tre iniziative ticinesi sulle casse malati. Bellinzona chiede di introdurre premi conformi ai costi e un’effettiva compensazione dei premi incassati in eccesso, la restituzione delle riserve eccessive (vanno reputate tali se risultano superiori al 150% del limite di legge) e una maggiore partecipazione dei Cantoni nella procedura di approvazione dei premi, attraverso un rafforzamento del ruolo di vigilanza. Oggi potrebbe giungere una prima indicazione dal Parlamento perché la Commissione della sanità degli Stati ha iniziato l’esame del pacchetto. Per difenderlo, è intervenuto ieri in audizione il capo del DSS Raffaele De Rosa. A dargli man forte c’erano suoi quattro omologhi, tutti schierati sulle medesime posizioni: il basilese Lukas Engelberger (in rappresentanza della Conferenza dei direttori della sanità), il ginevrino Mauro Poggia, la friburghese Anne-Claude Demierre e il giurassiano Jacques Gerber. All’incontro avrebbe dovuto prendere prendere parte anche Neuchâtel, che insieme a Vaud (quest’ultimo proprio negli scorsi giorni) ha approvato tre iniziative dello stesso tenore. «Le iniziative ticinesi hanno riscosso interesse», commenta il consigliere di Stato ticinese. «Siamo consapevoli che la strada è in salita visto il ruolo dei gruppi d’interesse, ma i commissari hanno capito che si tratta di temi importanti. Per noi è fondamentale poter ottenere almeno una decisione di principio, affinché i Cantoni possano tornare a svolgere interamente il loro ruolo nella vigilanza e nel processo di formazione dei premi. Al tempo stesso va trovata una soluzione al problema delle riserve in eccesso, che ad oggi superano gli 11 miliardi di franchi. Riteniamo che si debba assolutamente agire e che non ci sia più tempo da perdere».