Prende la COVID, niente indennità

Cinque giorni dopo la donna aveva richiesto l’IPG Corona alla Cassa di compensazione di riferimento, ricevendo risposta negativa. Questo perché, le era stato spiegato, queste indennità vengono riconosciute nel caso in cui una persona non può lavorare a seguito di un ordine dell’autorità e non in caso di malattia. Più in dettaglio, la relativa Circolare specifica che ne hanno diritto «le persone che non sono direttamente affette dal coronavirus, ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata positiva al test». Nel caso di una malattia - quindi anche la COVID-19 - subentrano le assicurazioni sul reddito eventualmente stipulate dall’indipendente. Tutto corretto, dunque.

La Corte non ha potuto far altro che confermare la decisione della Cassa di compensazione. «Dai certificati medici - si legge nelle sentenza - risulta inequivocabilmente che la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia da COVID-19 e non posta in quarantena. Trattandosi di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento del diritto all’IPG Corona per quarantena non entra in considerazione».