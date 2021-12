Di fronte alle due possibili direzioni stabilite dal Consiglio federale, è chiaro come il settore ancora una volta più toccato sarebbe quello della ristorazione. Non sarebbe l’unico, certo, ma entrambe le «varianti» condizionerebbero eccome la vita dei gestori. Massimo Suter, presidente di GastroTicino, ammette una certa perplessità, ma soprattutto preoccupazione. «Non ci aspettavamo di ritrovarci sul tavolo queste soluzioni, specie dopo aver registrato le ultime decisioni del Governo, che non prevedevano grossi stravolgimenti per il settore. Ora, l’obbligo del 2G, se non del 2G+, rischierebbe di creare enormi difficoltà ai ristoratori. E poi il tutto è paradossale: ma come, ci facciamo vaccinare tutti e poi scopriamo che anche il vaccino non serve e che dobbiamo pure farci testare?». Il 2G+ impone infatti a vaccinati o guariti di presentarsi all’entrata del locale (bar o discoteca che sia, dove non si può consumare al posto né indossare la mascherina) con tanto di attestato di negatività al virus. «E poi...». C’è un «e poi...». «E poi, anche la prima variante non ti dà la certezza di evitare un futuro lockdown al settore. Insomma, rischiamo di dover chiudere tutto di nuovo tra poche settimane. E allora è meglio essere chiari e onesti sin da subito. L’opzione del 2G in fondo era il minore dei mali, il 2G+ ti mette con le spalle al muro perché causerebbe cali importantissimi di frequenza nei vari locali».