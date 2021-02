«Un aiuto rapido a chi è in difficoltà», è così che il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha definito la Prestazione ponte COVID per la quale, dal prossimo 1. marzo, i cittadini potranno inoltrare richiesta direttamente al proprio Comune di domicilio. Questa misura rappresenta un aiuto straordinario e limitato nel tempo per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative a seguito della pandemia di coronavirus, sottolinea il DSS.