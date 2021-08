Tre truffe relative ai crediti COVID (due nella forma del tentativo) per 500.000 franchi e amministrazione infedele per oltre un milione. Sono queste le principali imputazioni mosse a vario titolo a un imprenditore italiano di 46 anni e a un suo connazionale commerciante di 53. Il procuratore pubblico Daniele Galliano ha chiesto una condanna a tre anni (di cui sette mesi da scontare) più sette anni d’espulsione per l’imprenditore (richiesta condivisa dalla sua legale, l’avvocata Fiammetta Marcellini) e di otto mesi sospesi più cinque anni di espulsione per il commerciante. L’avvocato di quest’ultimo, il legale Gabriele Banfi, ne ha per contro chiesto il proscioglimento. La sentenza è attesa per il tardo pomeriggio di domani.

Amministrazione infedele

L’imprenditore è accusato di amministrazione infedele aggravata e di falsità in documenti per aver ottenuto presentando falsa contabilità un credito da 1,5 milioni di franchi da un istituto predisposto per operare nel commercio di materiali. Affari che sono però andati male, tant’è che ha cagionato un danno al patrimonio della società di poco oltre un milione, di cui quasi 240.000 usati per se stesso. Oltre a ciò, sempre tramite contabilità falsate, ha chiesto e ottenuto mezzo milioni di crediti COVID per una sua società, utilizzandoli poi per scopi non conformi. In seguito ha provato a fare lo stesso (sempre falsificando la contabilità, ma per importi minori) a nome di un’altra sua società, ma la richiesta è stata respinta. Il 46.enne riconosce queste imputazioni e la richiesta di pena, che sono frutto di un patteggiamento all’ultimo minuto fra accusa e difesa. Accordo che ora starà alla Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta decidere se accettare o meno.

Il reato impossibile

Stando all’accusa, inoltre, l’imprenditore avrebbe provato a ottenere altri crediti COVID a novembre 2020 in correità con il commerciante, anche in questo caso presentando alla banca della contabilità fittizia. Crediti non erogati, però, perché il tempo per richiederli era scaduto a fine luglio. A mente dell’accusa si tratta in ogni caso di un tentativo di truffa, ma le difese sono di diverso parere, sostenendo che come minimo non vi sia stato alcun inganno astuto (perché la banca doveva sapere che i termini per la richiesta erano scaduti da un pezzo), sia perché si tratterebbe di una fattispecie di reato impossibile - come uccidere una persona già morta, o usare dello zucchero per avvelenare qualcuno - e dunque non punibile penalmente. Per il procuratore Galliano la cosa è piuttosto paragonabile al cercare di incassare un assegno fittizio o a vuoto: «Non ci si riesce quasi mai, ma non è impossibile farlo».

Qualora il reato di truffa dovesse essere riconosciuto, vi sarà poi da valutare che ruolo hanno avuto i due nella vicenda. Per l’accusa sono correi, mentre loro si accusano vicendevolmente, affermando che sia stata tutta una trovata dell’altro. Come vada a finire, per l’imprenditore a livello di pena cambia poco, mentre per il commerciante potrebbe significare il proscioglimento

