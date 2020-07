Per mitigare gli effetti economici negativi della pandemia di coronavirus, dallo scorso marzo le aziende svizzere in difficoltà finanziarie hanno potuto chiedere alle banche dei crediti garantiti direttamente dalla Confederazione. Lo strumento è stato molto utilizzato dalle PMI, che hanno potuto ottenere in breve tempo e senza eccessiva burocrazia fino a 500 mila franchi. Il tutto, come detto, garantito al 100% dalla Confederazione. Purtroppo, però, come spesso accade, c’è chi ha provato ad approfittarsene, cercando di ottenere questi crediti per le proprie spese private. In Ticino, il Ministero pubblico ha aperto complessivamente 10 procedimenti penali dopo la concessione di crediti basati sull’Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020. Lo si evince dalla risposta del...