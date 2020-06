«Nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede e Stalin no». Al Movimento per il socialismo (MPS) non è bastato il riferimento alla celebre frase di Don Camillo per convincere qualche «franco tiratore» a schierarsi a favore della pretesa di risarcimento nei confronti di otto attuali ed ex membri dell’Esecutivo e incentrata sull’esonero dal pagamento del premio per l’assicurazione infortuni non professionali. Nell’esprimersi sulla proposta avanzata a febbraio dall’MPS, il Gran Consiglio ha infatti sostenuto a larga maggioranza le conclusioni del rapporto unico della Commissione gestione e finanze (relatore il liberale radicale Bixio Caprara) che propone di respingere la richiesta.