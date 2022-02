Prezzo dell’elettricità alle stelle, il Ticino in pressing a Berna

«Non ci sono molte alternative: se la Confederazione vuole evitare licenziamenti, fallimenti aziendali e delocalizzazioni deve valutare aiuti finanziari, almeno per le aziende maggiormente in difficoltà». Il direttore dell’AITI, Stefano Modenini, è perentorio. La situazione di molte aziende, a causa dell’esplosione del prezzo dell’elettricità e del gas, si è fatta sempre più complicata. L’idea è fare pressione a Berna affinché il Consiglio federale si occupi approfonditamente del tema. È questa, in estrema sintesi, la richiesta avanzata dalle aziende ticinesi, sempre più preoccupate dall’aumento delle tariffe, che negli ultimi mesi hanno subito un’impennata anche del 500-800 percento rispetto a due anni fa. Senza contare che la guerra in Ucraina non lascia presagire miglioramenti sotto questo...