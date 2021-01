Un post, sui social, che lo immortala mentre si sottopone alla prima iniezione del vaccino Pfizer/BioNTech. Franco Denti, il presidente dell’Ordine dei medici ticinesi, l’aveva detto. A precisa domanda (si farà vaccinare?) aveva risposto: «Certo, già nei prossimi giorni, dato che mi occupo della casa anziani Caccia-Rusca di Morcote. Come me farà oltre il 90% del personale della casa: ciò che abbiamo vissuto negli scorsi mesi, quando abbiamo visto morire ospiti ai quali abbiamo prestato cure per mesi o anni, ci ha segnati e sensibilizzati». Detto, fatto. E i suoi followers, entusiasti, si sono complimentati fra i commenti.