(Aggiornato alle 17.23) Si è svolto oggi a Bellinzona un incontro tra il Dipartimento del territorio (DT) e i Direttori delle imprese di trasporto pubblico operanti in Ticino. Nell’occasione il direttore del DT e i suoi collaboratori hanno affrontato con le imprese l’introduzione della nuova offerta di trasporto pubblico 2021.

Come spiegato dal direttore del DT Claudio Zali ai microfoni della RSI ora «la linea politica è quella di dimenticare le polemiche e guardare avanti. La soluzione è quella di far entrare in funzione il 13 dicembre il trasporto pubblico su gomma come sarà nel 2021. Così gli utenti che non usano il trasporto combinato avranno già un’offerta accresciuta disponibile da subito».

Anche il Capo della Sezione della mobilità del DT Mirco Moser, da noi raggiunto, spiega che «l’intento è di trovare della soluzioni puntuali con le varie imprese della regione. Dobbiamo capire con loro in quale linee è possibile fare ciò. Ma attualmente servono delle verifiche. Nell’incontro di oggi abbiamo preso nota delle difficoltà e dei punti di partenza su cui possiamo iniziare a lavorare, e sulla base di queste si cercherà di fare il meglio per il trasporto su gomma. Ci sono diverse possibilità sul tavolo, e torneremo ad incontrarci con le imprese e coinvolgeremo anche le autorità locali per prevedere questo orario transitorio laddove possibile».

Il Gran Consiglio ha approvato lo scorso 25 maggio il messaggio dell’offerta di trasporto pubblico 2021 in funzione dell’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri, e lo stanziamento di un credito quadro di 461.4 milioni di franchi, di cui 355.6 milioni a carico del Cantone e 105.8 a carico dei Comuni, per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il quadriennio 2020-2023.

La rete dei trasporti pubblici su ferro verrà così riorganizzata e buona parte dei treni utilizzeranno la nuova galleria. Essa avvicinerà fortemente Lugano a Bellinzona (il tempo di viaggio si ridurrà a circa 15 minuti) e Lugano a Locarno (circa 30 minuti senza interscambio a Giubiasco e con fermata in tutte le stazioni tra S. Antonino e Locarno). Oltre al dimezzamento dei tempi di percorrenza tra Sotto- e Sopraceneri è previsto anche un aumento delle frequenze e un importante incremento delle prestazioni di trasporto (+65% di treni-km). Quest’opera consentirà dunque di completare lo sviluppo della rete di treni regionali TILO avviata 15 anni fa e avvicinerà gli agglomerati ticinesi portando una vera rivoluzione per la mobilità nel nostro Cantone.

Su quest’ultimo tema il Dipartimento del territorio è stato informato che la completa messa in esercizio della rete ferroviaria regionale TILO, inizialmente prevista per il 13 dicembre 2020 con il cambio d’orario, sarà possibile solo a partire da 5 aprile 2021. Le Ferrovie federali svizzere (FFS) e TILO, in collaborazione con il DT, stanno approfondendo alcune varianti d’orario per il periodo transitorio. La volontà del DT e di tutti i partner coinvolti è quella di consolidare l’offerta ferroviaria transitoria, in attesa di quella completa da aprile 2021, che verrà resa nota prossimamente.

