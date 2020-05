La frequenza, ricordiamo, è obbligatoria per elementari e medie, ma non per le scuole dell’infanzia.

«È l’inizio di una nuova fase, di un adattamento collettivo alle cose che cambiano», ha spiegato oggi in un’intervista al CdT il direttore del DECS Manuele Bertoli. «Mi attendo una nuova consapevolezza da parte di allievi e genitori su quanto sia importante per loro avere a disposizione quella scuola che in tempi normali si dà quasi per scontata. Sono anche certo che potremo tutti vedere tanti sorrisi di bambini e insegnanti».