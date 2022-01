L’annosa questione della parità di trattamento tra cittadini che usufruiscono dei servizi di pronto intervento torna sul tavolo della politica. Lo fa dopo che il rapporto sulla mozione presentata nel 2013 da Michele Guerra (Lega), lo scorso 18 ottobre, era tornato in Commissione gestione e finanze dopo uno scambio di opinioni accese tra il consigliere di Stato Raffaele De Rosa e il relatore Matteo Quadranti (PLR). L’atto parlamentare, lo ricordiamo, invitata il Governo, che versa un sussidio cantonale poi ripartito tra i vari enti, a adoperarsi per trovare una soluzione in tempi rapidi. Oggi il servizio ambulanze nelle Tre Valli, ad esempio, costa ai Comuni tre volte tanto (pro-capite) rispetto al Luganese. Di qui la richiesta al Governo di muoversi verso un pro-capite unico come auspicato...