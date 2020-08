Problemi nel Mendrisiotto, «Abbiamo tempo per risolverli»

Una prima in Ticino, per Ducrot. L’auspicio, espresso in una nota dal Governo, è di «proseguire la buona e proficua collaborazione instauratasi nel corso degli ultimi anni». Governo e FFS hanno quindi focalizzato l’attenzione su tematiche specifiche e di stretta attualità, quali l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri e il conseguente potenziamento del trasporto pubblico in Ticino, gli sviluppi inerenti il nuovo stabilimento industriale ferroviario FFS di Castione-Arbedo e i contenuti della Prospettiva Generale FFS Ticino attualizzata.

Per quanto riguarda il traffico a lunga percorrenza, le FFS hanno confermato di volere garantire un trasporto pubblico attrattivo per tutto il Cantone, regione del Mendrisiotto compresa. È stato ricordato che, in accordo con il Canton Ticino e la Confederazione, le FFS hanno massimizzato il numero di treni regionali tra Chiasso, Mendrisio e Lugano poiché la fermata sistematica dei treni a lunga percorrenza a Chiasso e Mendrisio avrebbe un impatto negativo sulla puntualità del traffico ferroviario, traffico regionale compreso. È stato ricordato che fino alla fine del 2022 l’orario risentirà dei lavori ancora in corso nella galleria di base del San Gottardo, al termine dei quali sarà possibile sfruttare la piena capacità del tunnel. Il Consiglio di Stato ha preso atto delle informazioni ricevute e confermato le proprie richieste in merito ai collegamenti a lunga percorrenza, esprimendo l’auspicio che sia trovata una soluzione soddisfacente per tutte le regioni del Cantone. Il tema sarà ora approfondito da un gruppo di lavoro tecnico. Zali, a questo proposito, ha ricordato che non è intenzione delle FFS «sminuire il Mendrisiotto», ma si tratta di problemi tecnici, come la lunghezza dei convogli e le strutture per cui devono transitare, senza contare che i problemi dell’Italia non aiutano.